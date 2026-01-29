ヤクルトは29日、6年目を迎えるホセ・オスナ内野手（33）と新助っ人のヘスス・リランソ投手（30＝ブルワーズ傘下3A）の来日を発表した。以下は両選手のコメント▼ホセ・オスナ「6年目のシーズンを非常に楽しみにしています。個人的にキャリアハイの成績、そしてチームの優勝を目指して全力を尽くします！」▼ヘスス・リランソ「契約してくれたヤクルト球団に感謝しています。常に全力でチームの勝利の為にプレーします。応