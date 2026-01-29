最高裁は29日までに、千葉県四街道市立の保育所でおやつのホットドッグを誤嚥し寝たきりになったとして、男児と両親らが市に慰謝料などを求めた訴訟で、市の上告を退けた。市に1億800万円の支払いを命じた判決が確定した。