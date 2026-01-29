テレ東系で放送中のアニメ「ガングリオン」のリアルイベント「悪の組織『株式会社ガングリオン』会社説明会＆イッキ見上映作戦」がこのほど、都内で行われ、主人公・磯辺健司役の声優・上田燿司、磯辺の妻・節子役の古賀葵、屋台のオヤジ役の板尾創路ら豪華キャストが登壇。作品の魅力を語り合った。今作は、世界征服をもくろむ「株式会社ガングリオン」のサラリーマン戦闘員・磯辺の日常を描くお仕事アニメ。吉本興業が企画を