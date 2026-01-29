Ｊ１柏は２９日、千葉県柏市で、Ｊ１千葉とのプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」（３１日、三協Ｆ柏）に向けて非公開練習を行った。昨季チームトップの１１得点を記録したＦＷ細谷真大（２４）が練習後に取材に応じ「ちばぎんと開幕戦に向けて、良いコンディションの中で来られた」と順調な調整ぶりをアピールした。２２日には、来年６月に自身がオーナーを務めるサウナ施設を地元・柏にオープンすることを発表。「いつかや