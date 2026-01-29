米俳優クレア・デインズは、44歳で3人目の子どもを妊娠したことを知ったとき、涙があふれたと語った/Maja Smiejkowska/Reuters（CNN）米俳優クレア・デインズは、44歳で3人目の子どもを妊娠したことを知ったとき、「錯乱した」と語っている。1996年公開の映画「ロミオ＆ジュリエット」でレオナルド・ディカプリオと共演し、一躍有名になったデインズは、夫で俳優のヒュー・ダンシーとの間に3人目の子どもを授かったことを知った時