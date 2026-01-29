2025年に公開された映画「国宝」が、実写邦画の興行収入歴代1位を塗り替えた。明治大学准教授の酒井信さんは「珍しい職業にスポットを当てるのが原作者・吉田修一の特徴だ。小説『国宝』の直前に執筆した『犯罪小説集』からも、上方歌舞伎に着目していたことが分かる」という――。※本稿は、酒井信『吉田修一と『国宝』の世界』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝Hans Lucas via AFP／時事通信フォト第38回東京