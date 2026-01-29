米人気ハードロックバンド「レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン」のフロントマン、トム・モレロ（６１）が「ミネソタ州を守りファシズムと闘うための連帯と抵抗のコンサート」の緊急開催を自身のインスタグラムで２９日に発表した。同コンサートは現地時間３０日（日本時間３１日）にミネアポリスのファースト・アベニューで開催され、開場は中部標準時間午前１０時３０分となっている。ファンはＡＸＳでチケットを購入できる