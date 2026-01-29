関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（４）（連載３：初対面の猪木の表情に藤原は「バカにされてるな」 入門からわずか10日後、デビュー戦は突然訪れた＞＞）プロレスラー藤原喜明は、サラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第４回は、付き人を