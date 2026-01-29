大阪５区から出馬した、れいわ新選組の大石晃子共同代表が２９日、大阪市内で街頭演説を行った。大石氏は１９７７年生まれ。大阪出身。大阪大学大学院を卒業後、大阪府に入庁。２１年の衆院選で初当選し、２期目には憲法審査会の委員を務めた。大石氏と言えば、党首討論で制限時間を越えて持論を展開したり、長い質問内容に司会者から「まとめてください」と注意されるなどしてネットをざわつかせた。これには「浮いてまし