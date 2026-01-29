元衆院議員の山尾志桜里氏が２９日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。第５１回衆議院選挙（２月８日投開票）に関し、独自の視点で選挙戦序盤情勢を分析した。マスコミ各社の序盤戦情勢では、高市早苗首相の人気もあってか「自維、過半数の勢い」（共同通信社）「自民、単独過半数うかがう」（読売新聞社）などと伝える。山尾氏は「序盤情勢が与党に強くでています」と指摘。「だからこそ与党が勝ったとき、新『体制』へ