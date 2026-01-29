ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）の?ＬＡ五輪監督就任発言?が波紋を呼んでいる。ロバーツ監督は地元紙２６日（日本時間２７日）、地元紙「カリフォルニア・ポスト」に「オリンピックチームの監督をしたい。それが私の望み。ロサンゼルスで、そのチームの監督をしたい」と２０２８年７月に開催される五輪の米国代表監督就任に強い意欲を見せた。この発言について一部の米メディアから２８日（同２９日）、?物言い?がつ