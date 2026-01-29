元フランス代表ＭＦポール・ポグバ（３２）が、フランス１部モナコとの契約を解除してアルゼンチン１部リバープレート入りすると、移籍通として知られるファブリシオ・ロマーノ氏が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した。ポグバはイタリア１部ユベントス在籍時の２０２３年８月にに禁止薬物が検出され、出場停止処分に。当初は４年だったが、スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）への上訴が認められ、期間は１８か月間に短縮された。処