『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』ファーストインプレッションは不安だらけ！？シナリオの印象を語る豊永利行と櫻井孝宏 アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』が2026年2月5日(木)よりフジテレビ「B8station」にて放送される。今回は、 程小時(チョン・シャオシー)／トキ役の豊永利行と陸光(ルー･グアン)／ヒカル役の櫻井孝宏2名にインタビュー。作品が決まった際の気持ちや、お互いから学び取っていることなど話を聞い