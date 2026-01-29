わずか1年前まで、NewJeansのメンバーとその家族を「一心同体」とまで表現していたADOR前代表ミン・ヒジンが、今度は責任の矛先をNewJeansの家族へと向けた。自らを「NewJeansの母」と称し、メンバーの親たちも嘆願書まで提出するなど強固な連帯を示してきたが、100億ウォン（約10億円）という巨額訴訟を前に、「母性愛」の仮面は無残にも崩れ落ちたように見える。【写真】“ADORに復帰”のNewJeans・ハニ、目撃談事態は、ミン・ヒ