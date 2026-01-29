第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日に大阪市内で行われ、出場校３２校が決まる。昨年センバツ優勝の横浜（神奈川）、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学（沖縄）など強豪がボーダーライン上におり、選考の行方が注目される。 昨年は２１世紀枠で横浜清陵（神奈川）と壱岐（長崎）が出場。士別翔雲（北海道）に吉報が届けば、日本最北端からの出場となる。他の候補には伝統