2026年3月上旬に開業予定である米国発サステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」は、このたび開業に先立って宿泊予約の受付を開始した。「1 Hotel Tokyo」は、ホスピタリティ業界のビジョナリーとして知られるバリー・スタンリヒト氏が創設したサステナブルラグジュアリーホテルブランド「1 Hotels」の日本初進出であり、皇居外苑、東京タワー、都心のスカイラインを一望することができる都会の絶景を楽しむことができる