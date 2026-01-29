２４、２５年のかしわ記念を勝ち、昨年はさきたま杯も勝利してＧ１級競走で３勝のシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）はかきつばた記念・Ｊｐｎ３（２月２３日、名古屋競馬場・ダート１５００メートル）をステップに、黒船賞・Ｊｐｎ３（３月２４日、高知競馬場、ダート１４００メートル）を目標にする。同馬は２８日に滋賀・栗東トレセンに帰厩した。２３年から２５年まで、黒船賞を勝っており４連