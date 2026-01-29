福岡県那珂川市で住宅が焼ける火事がありました。消火活動が続いていますが、ケガ人はいないということです。消防によりますと、29日午後3時20分ごろ、福岡県那珂川市上梶原で「わらの屋根に、まきストーブの火がついた」と消防に通報がありました。燃えているのは平屋建ての住宅で、消防車7台が出動し消火活動が続いています。警察によりますと、この家には男性が一人で暮らしていて無事が確認されたということです。警察と