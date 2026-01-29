岐阜県に初めて、プロ野球独立リーグの球団が誕生します。29日に行われた会見には県内の野球関係者らが出席し、2026年中に運営会社を設立し、2027年から石川・富山・滋賀のチームが加盟する独立リーグ「日本海リーグ」に参加すると表明しました。岐阜県民球団準備室の飯田祥多合同代表：「野球を通じて地域に貢献する。岐阜の皆さまと一緒にチームを育てていく思い」球団名は29日から公募を始