２９日、スターマー首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京1月29日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は29日、中国を公式訪問したスターマー英首相と北京の人民大会堂で会見した。２９日、人民大会堂でスターマー首相と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／申宏）