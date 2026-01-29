タレントの「ゆきぽよ」こと木村有紀（29）が、25日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。“超男前”タレントの裏話を明かした。「お酒にまつわる忘れられないエピソード」としてトークする中、ゆきぽよは20歳前後で上京したばかりのころを回想。「バーとか知らないから、どこに行ったらいいだろう」と悩み「唯一LINEに入っていた芸能人の方に“いけてるバーを紹介して”」と連絡した。そして