ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」が30日、開幕する。29日は前検が行われた。横田貴満（33＝佐賀）は22年9月の多摩川ヤングダービー以来、久々のG1出場。昨年1月のまるがめで初V、さらには2期連続でA1級をキープと実力をつけている。地元だけにからつは得意かと思いきや「からつが一番出せていない。前回の正月特選でも成績が良くなかった。おびえています」と自虐コメント、確かに近況は結果を出せていない。