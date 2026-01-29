29日午前、大館市で66歳の女性が屋根から落ちた雪が体にあたって転倒し、大けがをしました。大館警察署の調べによりますと29日午前10時50分ごろ、大館市釈迦内の66歳の女性が自宅の軒下で屋根の雪を落としていたところ、落ちてきた雪が体にあたりその衝撃で転倒しました。女性は転倒した際、足の骨を折る大けがをしました。県内は内陸地域と沿岸北部地域に雪下ろし注意情報が出されています。対象地域では、屋根の雪が滑りやすい状