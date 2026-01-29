「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。1月23日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバック。【動画】【番組史上最高】大量の札束が出た！「お金だらけ！」依頼人も大興奮どんな金庫も開ける無敵の鍵職人・玉置恭一がやって来たのは、岡山・浅口市。元輸入品百貨店だった古民家に、開かずの金庫が眠っています。依頼主は、築およそ100年の古民家を間借りし、用品店を営む藤井さん。