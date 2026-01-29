2月1日の「フレイルの日」を前に、高齢者に心身の健康意識を高めてもらおうと『フレイル予防フェスタ』が岡山市役所で開かれ、多くの人が参加しました。 【写真を見る】健康な状態と介護を必要とする状態の間「フレイル」期に健康を見つめ直そう市役所でイベント【岡山】 フレイルとは、健康な状態と介護を必要とする状態の間の時期を指し、65歳以上のうち、要介護を除くと約1割が該当するといわれています。 集まった市民は