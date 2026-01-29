人気漫画「キングダム」と佐賀県がコラボレーションした前代未聞のプロジェクト、「キングダム×(駆ける)佐賀県〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜」。3月29日までの期間中、佐賀県内では数々の企画が目白多しだ。「読破堤」について説明する佐賀県サガプライズ！プロデューサーの池田匡孝さんその一つ、有明海を一望できる防波堤ではなんと、1巻から77巻までの全ページが登場。すべて無料で読めるという、スケールの大きい作品