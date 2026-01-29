東京都豊島区立の小学校教師・澤田大樹被告(34)は4年前、都内の小学校で女子児童のスカート内の下着を撮影したなど、5つの罪に問われています。29日の初公判で、澤田被告は起訴内容を認め、検察側は「5年ほど前からSNSアプリを利用して児童ポルノデータをダウンロードし、面識のない人物と交換していた」などと指摘しました。また、教師になる前の2021年ごろから、ホテルの男湯の脱衣場などで女の子の裸を