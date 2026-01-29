2018年「マスターズ」チャンピオンで、PGAツアー通算9勝を挙げているパトリック・リード（米国）が、LIVゴルフからの離脱を自身のSNSで発表した。さらにPGAツアーも復帰に関する扱いを正式に公表した。【写真】松山英樹も会場でケプカを歓迎PGAツアーによると、リードは2027年に「過去のツアー勝者」としてツアーメンバー資格を回復できる。また、2025年8月24日を最後に非公認大会であるLIVゴルフに出場しているが、規定違反が発生