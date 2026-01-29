＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 事前情報◇28日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞2年ぶりにホステス大会に出場することができる。大会の冠を務める「ヒルトン・グランドバケーションズ」と2023年からアンバサダー契約を結ぶ畑岡奈紗は、過去2年間の優勝者のみが出場できるこの開幕戦で、米10年目のシーズンが幕を開ける。【写真】現地で撮影！ 山下美夢有の2026年開