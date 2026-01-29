東京市場まとめ 1.概況 日経平均は57円安の53,301円で反落して寄付きました。ファーストリテイリング（9983）など値嵩株売りが出て軟調な出だしとなるも、早々に上昇に転じるなど方向感の定まらない展開となりました。寄付き直後の9時2分には52,990円をつけこの日の安値を更新しました。その後は伸び悩み、前場は84円安の53,274円で取引を終えました。後場は底堅い小動きで一進一退に推移する展開となりました。前半は前日