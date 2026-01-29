ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が、先発挑戦に向けた自主トレでの取り組みを明かした。「緩急が大事なタイプなので、真っすぐを速く見せるコツとか、変化球をいかに真っすぐに見せるかを求めてやってきました」直球は回転軸を変え、よりホップする（浮き上がる）球を目指している。ブルペンのラプソード（計測機器）を使って、自分自身でリリースポイントの調整を続けてきた。一緒に自主トレを行った松本裕から、打者