JR西日本のロゴJR西日本は29日、大雪が予想されているため北陸線長浜（滋賀）―敦賀（福井）間と滋賀県の湖西線近江今津―近江塩津間で30日始発から午前7時ごろまで運転を取りやめると発表した。敦賀発着の特急サンダーバードとしらさぎは通常運転するとしている。JR西によると、山陰線の福知山（京都）―浜坂（兵庫）間と、兵庫県の播但線寺前―和田山間も運転を取りやめる可能性があるとしている。