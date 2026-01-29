阪神は２９日、今季の主催試合入場券発売日程を発表した。甲子園球場で開催されるセ・リーグ公式戦及び日本生命セ・パ交流戦については２月２５日よりインターネットで、同２７日より各店舗で発売される。また、京セラドーム大阪で行われる球団主催試合については２月１９日よりインターネットで、２１日より各店舗で発売される。