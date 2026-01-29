住宅の玄関をハンマーで破壊。高校生を含む男3人が逮捕されました。建造物損壊容疑などの疑いで逮捕された住所不定の岡田堅士郎容疑者（20）と男子高校生（18）、山口・下関市に住む無職の少年（17）の合わせて3人は、2025年10月、熊本市中央区の住宅の玄関ドアをハンマーでたたいて壊し、侵入しようとした疑いが持たれています。近くの防犯カメラには現場から走って逃げる2人が映っていて、警察はこの2人が車に乗り込むのを確認し