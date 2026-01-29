カシオ計算機は1月28日、トヨタ自動車が展開するモータースポーツブランド「TOYOTA RACING」と2026年1月から2年間のパートナーシップ契約を結んだと発表した。カシオのスポーツウオッチ「EDIFICE」のロゴが同チームのレーシングカーに掲出される予定だという。ヘッドライト部分に「CASIO」「EDIFICE」のロゴが掲出される○「TOYOTA Racing」は2026年からチーム名を変更今回の提携により、カシオはモータースポーツの世界観を体現し