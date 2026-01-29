ヤマモトは1月から、海外で注目されるPDRN(ポリデオキシリボヌクレオチド)をベースとしたクリーム「Rejuveon(リジュビオン)」を、日本国内で独占販売する。Rejuveon(リジュビオン)同商品は、肌バリアに着目したスキンケア商品。サーモン由来の保湿成分「PDRN」を配合している。韓国のドラッグストアや専門薬局を中心に海外市場の導入実績を重ねてきた。海外美容医療・再生美容分野での使用実績もあり、即時的な変化のみを追求する