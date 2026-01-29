シンガポールのラグジュアリーライフスタイルホテル「The Singapore EDITION(ザ・シンガポール・エディション)」は2026年春先に向け、ダイニング＆エンターテインメントプログラムをアップデートする。ザ・シンガポール・エディション 外観ファサード主要な各施設において、メニュー刷新や新イベントを展開し、都会のリゾート体験をより深化させる。「The ROOF」は、オーチャード・ロードを一望できるルーフトップバー＆レストラン