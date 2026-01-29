【モデルプレス＝2026/01/29】SixTONESが、2月20日発売の雑誌『CanCam』（小学館）4月号より新連載をスタートする【写真】SixTONESメンバー「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット◆SixTONES「CanCam」新連載スタート1月22日にデビュー6周年を迎えたSixTONESは、2月20日発売の『CanCam』4月号から1年間限定で新連載をスタートする。連載のテーマは「街さんぽ」で、毎月1人のメンバーが登場し、散歩ロケで素敵なビジュアルを撮り下ろす