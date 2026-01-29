ややドルに買戻し、ドル円１５３．３０付近＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ややドルに買戻しが入っている。ドル円は153.40付近と、前日NY終値水準まで一時反発。ユーロドルは1.1996レベルまで買われたあと、足元では1.1960台まで反落する場面があった。米10年債利回りは4.26％台で推移している。 USD/JPY153.32EUR/USD1.1975