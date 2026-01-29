日本の行く末を決める真冬の決戦。衆院選は公示から3日目。気になる序盤の情勢は…？NNNが、読売新聞と27日から28日にかけて世論調査を行い独自の情勢取材も加えて分析したところ、自民党が過半数の233議席を単独で上回る勢いであることがわかりました。日本維新の会は公示前の34議席の確保は見通せない情勢ですが与党では安定的な国会運営が可能な絶対安定多数261議席を上回る勢いです。一方、野党側です。新党の中道改革連合は公