「推定年俸も契約年数も分からない」「契約内容は言えないんですけど、愛のある契約形態にしてもらった」国内FA権を行使するも楽天残留を決断した辰己涼介（29）が1月16日、仙台の球団事務所で契約を更改した後、記者会見で笑みをたたえてこのように語った。【写真を見る】義父母も野球ファンもあおり倒す！辰己涼介の「強烈過ぎる妻」更改後は、いわゆる“推定”と付して年俸額が明かされるものである。ところが今回は、金