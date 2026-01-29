衆院選の争点のひとつになっているのが「消費減税」です。与野党各党、様々な主張をしていますが、食料品に限るのか、恒久的なのか、時限的なのか有権者は何に注目して投票につなげればいいのでしょうか？物価の高騰が続く中、買い物をする有権者に「食料品消費税」について聞きました。（買い物客）Q.『食料品の消費税セロ』について「すごくありがたいです。できればずっとやってほしいなと思うんですけど、2年間とかじゃなくて