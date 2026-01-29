昨秋の落馬事故で戦列を離れていた幸英明騎手＝栗東・フリー＝が１月３１日の京都競馬から復帰する。２８日から調教騎乗を再開していた。８月９日の中京４Ｒで馬場入場時に落馬負傷し、３か月ぶりの戦列復帰となった１１月の開催では騎乗数を抑えてていたが、今週は土・日でいきなり計１４鞍に騎乗とエンジン全開での復帰となる。同騎手の騎乗馬は以下の通り。【３１日（土曜）・京都】 ３Ｒ３歳未勝利ワイドシ