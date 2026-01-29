鹿児島でのキャンプを終えたＪ１柏は２９日、柏市内での調整を非公開で行った。２日後の３１日には、毎年恒例の千葉とのプレシーズンマッチ・ちばぎん杯（三協Ｆ柏）が開催。昨季は３―０で快勝し、好発進につなげたこともあり、ＭＦ小泉佳穂は「開幕前にちばぎん杯があることの意義はすごく感じている。強度が自然と上がるので、開幕前に公式戦のようなテンションで試合ができるのはすごく大きい」と強調。３０回記念の大会は