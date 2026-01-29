イタリアンレストラン「サイゼリヤ」は、2月2日から新たに3店舗で「朝サイゼ」の提供を開始する。【写真】2024年6月…「サイゼリヤ」チーズ増量のピザほか…新メニューこれまで東京都・千葉県・埼玉県を中心に展開してきた「朝サイゼ」を今回初めて福島県で展開。これにより2月時点での販売店舗は合計17店舗となる。さらに3月には神奈川県および宮城県で新たに提供を開始する。「朝サイゼ」は、焼きシナモンフォッカチオコンビ