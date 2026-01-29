高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を批判する鳩山由紀夫元首相＝29日午後、東京・永田町の憲政記念館高市早苗首相が台湾有事を巡り、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態になり得る」とした国会答弁の撤回を求める市民集会が29日、東京・永田町の憲政記念館で開かれ、日中交流行事の延期など「損失は計り知れない」との声が相次いだ。民主党政権で首相を務めた鳩山由紀夫氏がゲストとしてあいさつし、答弁で日中関係が壊れ