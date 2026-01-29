“異次元のスタイル”が注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（26）が、28日に更新したInstagramのストーリーズでアンチに対して反論した。【映像】“3歳児ほどのウエスト”ゆりにゃの水着姿ゆりにゃは身長162cm、ウエストは3歳児ほどのサイズだという47.6cmと体のサイズを公表しており、そのスタイルがわかる水着姿やストイックなトレーニング動画をInstagramに投稿している。2025年5月にはアイドルグループをプロデ