日産自動車は２９日、８年ぶりに全面改良した新型電気自動車（ＥＶ）「リーフ」の廉価モデルの受注を開始した。航続距離は２割ほど短くなるが、価格を８０万円安くし、国の補助金を合わせると税込み３０９万９０００円から購入できる。伸び悩む国内ＥＶ市場で販売増を狙う。航続距離は５２１キロ・メートル（ＷＬＴＣモード）で、価格は約４３８万円から。納車は３月に開始する予定だ。昨年、先行発売したモデルの航続距離は７