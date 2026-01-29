プロバスケットボールの新たなリーグ「Bプレミア」が今年の秋に開幕するのを前に、入団する選手を指名するドラフトが行われました。秋田ノーザンハピネッツは早稲田大学4年のPG岩屋頼選手を1巡目で指名しました。岩屋選手は大阪府出身の22歳。183センチ78キロで、京都の洛南高校卒業後早稲田大学に進学していました。リーグ発足にともない初めて行われたドラフトには、この春に高校や大学を卒業する予定の