韓国で1月22日、AIの開発・利用に関する包括的な規制法「AI基本法」が施行された。ロイター通信によると、こうした包括的なAI規制法の本格的な施行は世界初。段階的な適用を経て2027年8月に「AI法」の完全施行（一部の高リスクシステムについては適用延期の議論もある）を予定しているEUに先駆けた形だ。 （関連：性的ディープフェイク被害相次ぐGrokの対応、EUのAI法本格施行……AIによる画像生成で加速する規制強